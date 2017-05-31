Новости версия для печати «Страницы истории Орловского края в народных песнях» предстанут перед посетителями музея изобразительных искусств Здесь пройдёт концерт, который подготовил фольклорный ансамбль областного Центра народного творчества «Взойди, солнце».



Прозвучат песни, известные ещё Ивану Сергеевичу Тургеневу, Николаю Семёновичу Лескову, Ивану Алексеевичу Бунину. Это сюжеты, записанные когда-то Петром Васильевичем Киреевским и Павлом Ивановичем Якушкиным. Фольклорный ансамбль «Взойди, солнце» поёт исключительно «а капелла». Об особенностях исполнения народной песни рассказывает руководитель коллектива Лариса Паненкова: «Специфику пения диктует, прежде всего, диалектное произнесение бытования текста в крестьянской среде и манера распева. Как живет песня? Мелодия может быть одна и та же. Но никогда у хорошего коллектива вы не запишите одинаково одну и ту же песню. В процессе исполнения какие-то фрагменты исполняются по-другому. Есть люди, у которых очень гибкий голос. Он способен поминутно рождать новые мелодические варианты». Концерт состоится сегодня, начало - в 16:00. Вход свободный.





Ольга Борисова

31 мая 2017 года







На главную страницу





