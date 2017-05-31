Новости версия для печати С 20 июня между Орлом и столицей начнет курсировать новый скоростной поезд Рейсы будут организованы каждый день до 30 сентября.



Отправляться из Орла поезд будет в 07:00 и прибывать на Курский вокзал Москвы в 11:10; отправляться из Москвы в 14:10 и прибывать в Орел в 18:20.



В составе поезда будут 7 вагонов с местами для сидения. И стоимость проезда приятная для кошелька - от 442 рублей. Более подробная информация на сайте РЖД или по телефону 8-800-775-00-00.





Татьяна Напольских

31 мая 2017 года







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