Новости версия для печати В Орле готовятся к чемпионату по пляжному волейболу В по-настоящему летнем виде спорта будут соревноваться мужские и женские команды.



Турнир будет проходить два дня: 10 и 11 июня на площадке городского спортивно-оздоровительного центра.

Заявку на участие можно будет подать прямо перед началом состязаний 10 июня в 8:30.





Татьяна Напольских

31 мая 2017 года







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