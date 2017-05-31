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Выпускники школ Орловщины после сдачи ЕГЭ смогут подать документы в пять вузов

Причем, заявление выпускники могут подать по электронной почте или отправить его почтой России. Выпускники также могут получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения (до 10 баллов). Речь о медалях «За особые успехи в учении», сдаче ГТО, итоговом сочинении и волонтерстве. Особые права остались у призеров и победителей олимпиад.

Сегодня одиннадцатиклассники будут сдавать первый обязательный ЕГЭ - математику базового уровня.