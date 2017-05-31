Выпускники школ Орловщины после сдачи ЕГЭ смогут подать документы в пять вузов

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среда
31.05.2017
13:19:48
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Выпускники школ Орловщины после сдачи ЕГЭ смогут подать документы в пять вузовИ в каждом они смогут выбрать до трех специальностей.
Причем, заявление выпускники могут подать по электронной почте или отправить его почтой России. Выпускники также могут получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения (до 10 баллов). Речь о медалях «За особые успехи в учении», сдаче ГТО, итоговом сочинении и волонтерстве. Особые права остались у призеров и победителей олимпиад.
Сегодня одиннадцатиклассники будут сдавать первый обязательный ЕГЭ - математику базового уровня.
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