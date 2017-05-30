Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Орел выбирается из дорожных ям. В городе в разгаре ремонтный сезон, на какие улицы приедет асфальтоукладчик? - Орден Почета из рук Президента! Электросварщик из Орла удостоился высокой награды. - Склад одежды в простой квартире. Пожарным удалось спасти многоквартирный дом от большого огня. - Топиарный корабль продолжает плыть. Как «Зеленстрой» спасают от банкротства? - Внимание: каникулы! Железнодорожники в преддверии лета проводят профилактическую акцию для детей.

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Вести-Орёл

30 мая 2017 года







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