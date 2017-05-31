Новости версия для печати Электросварщик из Орла получил «Орден Почёта» из рук президента страны Церемония награждения прошла на минувшей неделе в Кремле. В число выдающихся россиян вошёл работник завода «Орёлтекмаш», который входит в состав Корпорации «Проект-техника», Владимир Гавриков.



Две трети своей жизни – 40 лет – Владимир Гавриков посвятил заводу «Орёлтекмаш». Электросварщик ручной сварки. Сколько он создал прицепов и кузовов для штабных или медицинских модулей – не сосчитать. А привёл его в эту профессию родной отец Николай Гавриков, который также был мастером своего дела, предан заводу, и здесь же, кстати, встретил будущую супругу – мать Владимира Гаврикова.

Владимир Гавриков, электросварщик ручной сварки ПАО «Орёлтекмаш»: «Первым на этот завод пришёл работать отец, в 1952 году. Работал сварщиком в литейном цехе, потом в заготовительном. Я тоже - закончил 10 классов, пришёл на помощь. Вместе с отцом работали в одной бригаде». После смерти отца Владимир Гавриков стал бригадиром. Появилась своя семья, дети - две дочки, которые и начали череду символичных дат: 1977 год - рождение первой дочки и первая награда «Почётный знак ВЛКСМ»; 1983 год – рождение второй дочери и снова награда «Орден Трудовой Славы» 3-й степени; 2017 год – 60-летие Владимира Гаврикова, 40-летие его семейной жизни, трудовой деятельности – и снова награда. В этот раз уже из рук президента России Владимира Путина – «Орден Почёта».



Коллеги, которые проработали с ним не один год, отзываются о нем как о достойном человеке и непревзойденном профессионале.

Николай Полохин, коллега В.Гаврикова: «Очень хороший человек. Дисциплинированный, отзывчивый, знает хорошо свою работу». Иван Томилин, коллега В.Гаврикова: «Он первым освоил сварку грузоподъёмных механизмов - ответственные узлы, сосуды под давлением. Он очень высоко планку поднял для всего цеха. Мы старались ориентироваться на него». В подтверждение этому - фотография Владимира Гаврикова на стене почёта, которая не снималась практически все 40 лет его трудовой деятельности. Руководство завода в благодарность за преданность пообещало увековечить электросварщика в музее предприятия.



Планы на ближайшее время у Владимира Гаврикова – отдых. На пару месяцев он решил взять перерыв в работе и посвятить себя семье.









Антон Киселёв

31 мая 2017 года







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