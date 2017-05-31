Новости версия для печати Минувшим вечером в Орле и ближайшем пригороде одна за другой случились две серьезные автоаварии В каждой из них пострадали люди. В обоих случаях это были пассажиры легковых машин. Им понадобилась госпитализация.



В ДТП на перекрестке улиц Московская и Революции в разной мере были повреждены пять автомобилей. Первыми столкнулись «Хюндай» и «Фольксваген», затем корейская иномарка вылетела на парковку, задев три машины. Хозяев «Мазды» и «Шкоды» на месте в тот момент не было, а водитель «Газели» разгружал машину стоя позади кузова.



Пострадавшего пассажира «Хюндай» забрала бригада скорой помощи, тем временем инспекторы начали расследование происшествия.



Полицейские быстро убедились: причиной ДТП стал пресловутый человеческий фактор. На регистраторе очевидца видно, как серебристый «Хюндай», лихо маневрируя, выезжает на перекресток и, обогнув автобус, совершает резкий поворот налево.



Пока в Орле на улице Московской шли замеры, сообщение о ДТП пришло с орловской объездной автодороги. На 377-м километре трассы Крым-2 столкнулись легковые «Фольксваген» и «Судзуки». В японской иномарке пострадала пассажир-женщина 1961 года рождения. Медики скорой помощи доставили ее в больницу.



Водитель «Фольксвагена» говорит: опасный маневр «Судзуки» успел заметить, но у него в машине некстати сработала антиблокировочная система.



По каждой из аварий проводится административное расследование.





Иван Суверин

31 мая 2017 года







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