Новости версия для печати В Орловской области ужесточен контроль за эксплуатацией газового оборудования собственников жилья в многоквартирных домах Теперь за использование оборудования без договора на техническое обслуживание, уклонение от замены и отказ в допуске специалистов к проверке работы оборудования может грозить административная ответственность.



Данная мера действует с 1 января 2017 года в связи с участившимися на территории России случаями взрывов бытового газа в многоквартирных домах. Кстати, за минувшие четыре месяца в регионе рассмотрено свыше 80 дел об административных правонарушениях в этой сфере. В «Газпром газораспределение Орел» предупреждают, что в случае отсутствия договора на эксплуатацию или создания потенциально опасной ситуации компания имеет право осуществить приостановку подачи газа в домовладение.





Юлия Сулим

31 мая 2017 года







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