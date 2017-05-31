Новости версия для печати Орловская область названа одним из ведущих регионов в плане обучения пенсионеров компьютерной грамотности Наши земляки выступили на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.



Борис Кичкин и Елена Береговая заняли восьмое место в командном первенстве. Среди команд Центрального федерального округа они стали шестыми.



7-й чемпионат организован Союзом пенсионеров России и правительством Санкт-Петербурга при поддержке Совета Федерации, ряда министерств и ведомств.

Первенство стало самым масштабным за всё время существования: в соревнованиях приняли участие команды из 74 субъектов России, а также приехали соотечественники из Армении, Беларуси, Дании, Нидерландов, Финляндии, Швеции и других стран. Всего съехалось более двухсот участников и гостей турнира. Около 15 % их них – это люди старше 70 лет, а двое в этом году празднуют 80-летие.



Участникам пришлось соревноваться по группам различной степени подготовленности. В личном зачёте орловец Борис Кичкин стал 11-м, а Елена Береговая заняла 13-е место.





Евгения Костомарова

31 мая 2017 года







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