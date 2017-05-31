Орловцы стали меньше мусорить в лесах и лесопарках

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среда
31.05.2017
13:19:57
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Орловцы стали меньше мусорить в лесах и лесопаркахК такому выводу пришли участники рабочей группы по экологии. Её заседание состоялось в мэрии Орла.
Как отметил представитель компании «Зеленстрой» Андрей Вершинин, с начала года из лесопарков было вывезено 22 тонны мусора. Однако в постоянных местах для пикников его стало значительно меньше.
Ежедневно улицы Орла убирают 40 единиц специализированной техники. Еще 127 человек следят за чистотой тротуаров и остановок, на уборке скверов и парков трудится 51 дворник. Ближайшим среди важных экологических мероприятий станет День очистки водоемов. Он пройдет 4 июня на озере Светлая Жизнь. Дно почистят любители подводного плавания из клуба «Диво», а горожане могут присоединиться к уборке берегов.
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