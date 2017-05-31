Новости версия для печати Священнослужители продолжат "пробуждать" совесть у злостных неплательщиков алиментов Такие встречи проходят уже на протяжении 8 лет.



По словам заместителя руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Орловской области Татьяны Аксютиной, такой опыт сотрудничества по работе с должникам признан успешным.



Встречи организуются непосредственно в структурных подразделениях управления.



В 1 квартале 2017 года представители РПЦ провели с должниками беседу на тему "Христианство как носитель культуры в воспитании подрастающего поколения и родителей, имеющих обязательства по выплате алиментных платежей своим детям". В результате данных мер один должник полностью, а три частично погасили задолженность по алиментам, семь должников трудоустроилось, 25 должников стали на учёт в центры занятости населения. А по двум производствам взыскатели отозвали исполнительные документы.





Евгения Костомарова

31 мая 2017 года







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