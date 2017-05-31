Новости версия для печати Полиция и Роспотребнадзор: детский отдых должен быть безопасным Для обеспечения детской безопасности во время летних каникул полицейскими разработаны дополнительные меры, а Роспотребнадзор готов провести консультации для родителей.



Сотрудники полиции организуют круглосуточные дежурства на территории лагерей. Об этом сообщает сайт регионального УМВД. Кроме того, за каждым детским оздоровительным лагерем закреплены подразделения органов внутренних дел. Чтобы подростки знали, куда обратиться за помощью, в лагерях появятся специальные информационные стенды, на которых будут размещены номера телефонов помощи. В случае обнаружения нарушений безопасности детей родители несовершеннолетних могут звонить на «телефон доверия» 41-38-56, а также по телефону 102.



Роспотребнадзор напоминает, что детский оздоровительный лагерь – это организация, которая принимает на себя обязательства по обеспечению как досуга ребенка, так и мер безопасности. В соответствии с федеральным законодательством вред, причиненный жизни, здоровью ребенка или его имуществу подлежит возмещению в полном объеме. Для получения консультаций в области защиты прав потребителей, помощи в составлении проектов претензий, исковых заявлений, можно обратиться в общественную приемную Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Адрес: Наугорское шоссе, 2а. Телефон 41-52-52.





Ольга Борисова

31 мая 2017 года







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