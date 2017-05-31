Новости версия для печати Сегодня отмечается Всемирный день без табачного дыма Еще его называют днем отказа от курения.



Врачи разных специализаций в красках описывают, что происходит с вашим организмом, когда вы вдыхаете табачный дым. Первый удар канцерогенов сигареты получают легкие. Как следствие - бронхиты, эмфиземы и другие враги дыхания.

Ольга Самохина, врач-пульманолог областной клинической больницы: «Слизистая атрофируется, тот защитный слой, те реснички, которые должны выбрасывать все негативное, что попадает - пыль, инфекцию, но они уже не могут, происходит утолщение слизистой, функция нарушается, развивается эмфизема, пневмосклероз, развиваются тяжелые заболевания». Далее продукты курения, а их более 4 тысяч, попадают кровь и разрушают сосуды.

Ирина Казачкова, врач-кардиолог Орловской областной клинической больницы: «В тот момент, когда человек выкуривает хотя бы одну сигарету в день, происходит спазм сосудов, в том числе и сосудов сердца, что влечет за собой повышение частоты сердечных сокращений, повышение артериального давления, и что самое страшное, что этот спазм не проходит в течение суток». От постоянных спазмов сосуд разрушается, изнашивается и теряет эластичность. На трещинки легко цепляется продукт холестерина и сгустки крови. Как результат – закупорка сосуда - атеросклероз.

Александр Дубинин, врач невролог Областной клинической больницы: «Атеросклероз сосудов ведет к различным заболеваниям и мозговым катастрофам, развивается так называемая недостаточность мозгового кровообращения, проявляющаяся снижением познавательной функции, внимания, памяти и так далее». По мнение эндокринолога, самый страшный удар курение наносит женщинам - лишает их способности рожать детей.

Галина Масалыгина, главный эндокринолог Орловской области: «Во-первых, серьезно страдает репродуктивная система. Дело в том, что курение нарушает выработку таких важных гормонов как пролактин, прогестерон, отвечающих и за зачатие и наступление беременности». Детям курильщиц так же достается.

Галина Масалыгина, главный эндокринолог Орловской области: «У беременных женщин никотин оказывает генотоксический эффект на плод, то есть он нарушает структуру ДНК. И рождаются дети физически нормально развитые, но при этом у них в последствии могут развиваться серьезные генетические заболевания». Также курение вызывает диффузный токсический зоб (выпученные глаза) и риска сахарного диабета даже при низком весе. Аллергия на составляющие сигаретного дыма, как у активных, так и у пассивных курильщиков, может вызвать хронический ринит, острый бронхит, покраснение и зуд в глазах, кожные высыпания.

Светлана Шкодкина, заведующая отделением аллергологии и иммунологии Областной клинической больницы: «Эти симптомы будут сохраняться и рецидивировать, и в конечном итоге они могут привести к развитию такого грозного заболевания как бронхиальная астма». Сосудистый хирург Павел Волков по долгу службы каждый день видит сосуды искореженные курением. Это одна из причин, почему он не курит.

Павел Волков, сосудистый хирург Областной клинической больницы: «Я лично не выкурил ни одной сигареты в своей жизни. В современном обществе современный тренд это отказ от курения, здоровый образ жизни». Если самостоятельно отказаться от сигареты трудно, помогают бороться с этой пагубной привычкой в Центре здоровья при областной больнице. Здесь разработаны самые разные методики.

Ольга Вишнякова, заведующая центром здоровья консультативной поликлиники Областной клинической больницы: «Если вы когда-то пробовали отказаться от курения и вернулись к этой пагубной привычке, приходите к нам, мы вам обязательно поможем». Последняя рекомендация – отказывайтесь от табака не только на сегодняшний день, а раз и навсегда.





Елена Литинская

31 мая 2017 года







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