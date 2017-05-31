Новости версия для печати В Орле началось масштабное обсуждение нового генерального плана города Орла На первые публичные слушания пришли несколько сотен горожан. Вопросы звучали самые разные: и где будем отдыхать, и где работать, ждать ли транспортного коллапса?



На публичные слушания многие пришли узнать о дальнейшей судьбе своего дома, участка или гаража, которые находятся в самом центре города. Так, на месте гаражного кооператива в генплане вырос жилой район. Автовладельцы заявили, все 6 тысяч машин после сноса гаражей окажутся в Советском районе без места для стоянки. Над этим проектировщики и власти пообещали задуматься.



Крупные производственные зоны появятся на юго-востоке Орла, вдоль трассы. Проектировщики планировали застроить многоэтажками район аэропорта, но областные власти не разрешили. В городе будущего никуда не исчезнут трамваи и троллейбусы. А к транспортной системе у архитекторов революционных подходов нет.

Ольга Красовская, главный архитектор института ООО «НТИ ЭНКО»: «Часто у нас не синхронизированы светофоры, часто не используются параллельные улицы, которые могли бы функционировать как улицы с односторонним движением, и мы в генеральном плане даем такие предложения». К слову, новый генплан начали разрабатывать ещё в 2013 году. Он несколько раз претерпевал изменения. К примеру, сначала его посчитали слишком амбициозным, разработчикам посоветовали исключить масштабные постройки, отказаться от двухуровневых развязок дорог.



Железная дорога, которая растянулась по городу, останется на своём месте. Выносить за пределы Орла её не будут, но предложили использовать пути, как и внутригородское сообщение.

Александр Муромский, первый зам. главы администрации г. Орла: «По результатам сегодняшних публичных слушаний будет подготовлен протокол, который будет направлен в управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области для рассмотрения комиссией по землепользованию». В историческом центре города стройки ограничили, за что архитектора поблагодарили градозащитники. Все пожелания и предложения занесли в протокол. Публичные слушания пройдут в разных районах города и должны охватить как можно большее число желающих высказать свое мнение относительно будущего облика Орла.





Алина Чабан

31 мая 2017 года







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