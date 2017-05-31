В Орле началось масштабное обсуждение нового генерального плана города Орла

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В Орле началось масштабное обсуждение нового генерального плана города ОрлаНа первые публичные слушания пришли несколько сотен горожан. Вопросы звучали самые разные: и где будем отдыхать, и где работать, ждать ли транспортного коллапса?
На публичные слушания многие пришли узнать о дальнейшей судьбе своего дома, участка или гаража, которые находятся в самом центре города. Так, на месте гаражного кооператива в генплане вырос жилой район. Автовладельцы заявили, все 6 тысяч машин после сноса гаражей окажутся в Советском районе без места для стоянки. Над этим проектировщики и власти пообещали задуматься.
Крупные производственные зоны появятся на юго-востоке Орла, вдоль трассы. Проектировщики планировали застроить многоэтажками район аэропорта, но областные власти не разрешили. В городе будущего никуда не исчезнут трамваи и троллейбусы. А к транспортной системе у архитекторов революционных подходов нет.
К слову, новый генплан начали разрабатывать ещё в 2013 году. Он несколько раз претерпевал изменения. К примеру, сначала его посчитали слишком амбициозным, разработчикам посоветовали исключить масштабные постройки, отказаться от двухуровневых развязок дорог.
Ольга Красовская, главный архитектор института ООО «НТИ ЭНКО»: «Часто у нас не синхронизированы светофоры, часто не используются параллельные улицы, которые могли бы функционировать как улицы с односторонним движением, и мы в генеральном плане даем такие предложения».
Железная дорога, которая растянулась по городу, останется на своём месте. Выносить за пределы Орла её не будут, но предложили использовать пути, как и внутригородское сообщение.
В историческом центре города стройки ограничили, за что архитектора поблагодарили градозащитники. Все пожелания и предложения занесли в протокол. Публичные слушания пройдут в разных районах города и должны охватить как можно большее число желающих высказать свое мнение относительно будущего облика Орла.
Александр Муромский, первый зам. главы администрации г. Орла: «По результатам сегодняшних публичных слушаний будет подготовлен протокол, который будет направлен в управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области для рассмотрения комиссией по землепользованию».