Новости версия для печати Готовность лагеря «Мечта» проверила приёмочная комиссия Спортивно-оздоровительный лагерь «Мечта» в этом году примет около полутысячи детей. Всех их ждёт приятный сюрприз – новый пляж.



Несколько лет пляж пустовал: старый пирс был небезопасен, а дно замусорено. В порядок его приводили всем миром: орловские предприниматели дали денег на закупку песка, волонтёры и студенты помогли обустроить пляж, а спасатели исследовали и чистили дно купальной зоны.

Марина Горяйнова, генеральный директор БУЗ «Детский санаторий «Орловчанка»: «Работали много дней, с привлечением техники. Вытащили очень много металлического и другого мусора, чтобы подготовить место купание для детей». Подготовка к летней кампании в лагере длилась несколько месяцев. Нужно было привести в порядок спальные корпуса, спортивные площадки, а в столовую закупить новую посуду. А ещё отремонтировать душевые и установить там новые бойлеры, потому как 2 из 4 смен будут спортивными, а для юных атлетов наличие горячей воды - первая необходимость.

Алла Толубеева, зам. генерального директора по воспитательной работе БУЗ «Детский санаторий «Орловчанка»: «Один корпус в этом году мы выделим для кружковой работы и игровых комнат, где они будут находиться, когда будет дождь, чтобы было комфортно». Приёмочная комиссия первым делом оценивала, насколько отдых детей в этом лагере будет безопасен. Пожарная сигнализация, первичные средства пожаротушения, надёжность корпусов, наличие необходимых справок у работников пищеблока, обработана ли территория от клещей и ещё несколько десятков различных аспектов.

Игорь Сверчков, врио начальника ОНД и ПР по Орловскому району: «Недочётов здесь не выявлено, они до этого всё уже устранили. Детский загородный оздоровительный лагерь «Мечта» готов к приёму детей». Первая смена в «Мечте» стартует в следующий понедельник – в лагерь приедут 190 детей. Продлится смена 12 дней.





Антон Киселёв

31 мая 2017 года







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