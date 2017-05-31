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Готовность лагеря «Мечта» проверила приёмочная комиссия

Спортивно-оздоровительный лагерь «Мечта» в этом году примет около полутысячи детей. Всех их ждёт приятный сюрприз – новый пляж.

Несколько лет пляж пустовал: старый пирс был небезопасен, а дно замусорено. В порядок его приводили всем миром: орловские предприниматели дали денег на закупку песка, волонтёры и студенты помогли обустроить пляж, а спасатели исследовали и чистили дно купальной зоны.
Марина Горяйнова, генеральный директор БУЗ «Детский санаторий «Орловчанка»: «Работали много дней, с привлечением техники. Вытащили очень много металлического и другого мусора, чтобы подготовить место купание для детей». 
Подготовка к летней кампании в лагере длилась несколько месяцев. Нужно было привести в порядок спальные корпуса, спортивные площадки, а в столовую закупить новую посуду. А ещё отремонтировать душевые и установить там новые бойлеры, потому как 2 из 4 смен будут спортивными, а для юных атлетов наличие горячей воды - первая необходимость.
Алла Толубеева, зам. генерального директора по воспитательной работе БУЗ «Детский санаторий «Орловчанка»: «Один корпус в этом году мы выделим для кружковой работы и игровых комнат, где они будут находиться, когда будет дождь, чтобы было комфортно».
Приёмочная комиссия первым делом оценивала, насколько отдых детей в этом лагере будет безопасен. Пожарная сигнализация, первичные средства пожаротушения, надёжность корпусов, наличие необходимых справок у работников пищеблока, обработана ли территория от клещей и ещё несколько десятков различных аспектов.
Игорь Сверчков, врио начальника ОНД и ПР по Орловскому району«Недочётов здесь не выявлено, они до этого всё уже устранили. Детский загородный оздоровительный лагерь «Мечта» готов к приёму детей».
Первая смена в «Мечте» стартует в следующий понедельник – в лагерь приедут 190 детей. Продлится смена 12 дней.


Антон Киселёв
31 мая 2017 года

 


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