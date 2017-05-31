Новости версия для печати В Орле продолжают орудовать социальные мошенники За последние дни жертвами обмана стали две пожилые пенсионерки, при этом аферисты обогатились на десятки тысяч рублей.



Пожилую пенсионерку из Заводского района мошенница обманула в оригинальной манере, сочинив нестандартную историю – женщина якобы подыскивала съемную квартиру, предложила неплохую сумму.



Обдумав заманчивое предложение, пенсионерка согласилась взять квартирантку на постой, вот только коммерческой смекалки ей не хватило. Незнакомка решила расплатиться с пенсионеркой долларами. Увидев, куда пожилая женщина кладет деньги, и, заметив, что в том пакете есть еще некоторая сумма в рублях, мошенница предложила поменять рубли на доллары по «привлекательному» курсу. Аферистка убедила бабушку не спешить с обменом валюты, дескать, курс еще подрастет. Надо ли говорить, что пенсионерка обзавелась билетами банка приколов.



С другой жительницей Заводского района мошенница также сошлась под предлогом поисков съемного жилья. Но дальше криминальный сценарий развивался в ином направлении. Аферистка представилась ворожеей, а для снятия порчи, как всегда, понадобилась крупная сумма. Пенсионерка сообщила, что у нее есть сберкнижка, и обе женщины отправились в банк. В банке, как видно, заподозрили недоброе, и всю сумму со счета старушке не дали.



Убедившись, что все «на мази», аферистка приступила к основной части «колдовского обряда» - поколдовала над снятыми 50-ю тысячами и предложила зашить деньги в подушку. Уже после ухода мошенницы бабушка засомневалась в сохранности денег. Разорвав подушку, пожилая женщина денег не обнаружила.



Со слов потерпевшей был составлен фоторобот преступницы. Всем, кто ее опознает, нужно звонить на пульт 02. Полицейские также просят пенсионеров принять к сведенью горький опыт потерпевших.





Иван Суверин

31 мая 2017 года







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