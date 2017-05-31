Новости версия для печати В Орле прошла VI Межрегиональная конференция по вопросам лечения и профилактики хронических вирусных гепатитов Конференция проходила в санатории «Дубрава» в течение двух дней. Инициатором и организатором встречи стал гематологический центр больницы имени Боткина.



Россия, как и другие 145 стран мирового сообщества, ратифицировала договор со Всемирной Организацией здравоохранения о элиминации гепатита С к 2030 году. В связи с этим необходимо выработать единую стратегию организации лечения этой болезни, в том числе и с региональными специалистами.

Ольга Знойко, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского университета им. Евдокимова: «Бюджет ограничен, мы, к сожалению, не можем полностью охватить вест пул пациентов лечением, и поэтому сейчас вырабатываются оптимальные подходы - кого в первую очередь лечить, какими препаратами, как их правильно выбирать». Перед гематологами, инфекционистами, гастроэнтерологами и терапевтами из шести областей страны выступили лучшие ученые страны. Хозяин мероприятия - Орловский гепатологический центр - сегодня также в ряду передовых и опыт наших специалистов востребован. Современные методы лечения у нас в регионе применяются уже более трех лет и с успехом.

Виктория Адоньева, главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Орловской области, зав. областным гепатологическим центром больницы им. Боткина: «На сегодняшний день гепатит С - это полностью излечивающееся заболевание, даже на стадии цирроза печени, и мы теперь будем оказывать действенную, практически стопроцентную помощь всем категориям наших пациентов, даря им жизнь и выздоровление».





Елена Литинская

31 мая 2017 года







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