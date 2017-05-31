Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
31.05.2017
20:25:04
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле прошла VI Межрегиональная конференция по вопросам лечения и профилактики хронических вирусных гепатитов

Конференция проходила в санатории «Дубрава» в течение двух дней. Инициатором и организатором встречи стал гематологический центр больницы имени Боткина.

Россия, как и другие 145 стран мирового сообщества, ратифицировала договор со Всемирной Организацией здравоохранения о элиминации гепатита С к 2030 году. В связи с этим необходимо выработать единую стратегию организации лечения этой болезни, в том числе и с региональными специалистами.
Ольга Знойко, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского университета им. Евдокимова: «Бюджет ограничен, мы, к сожалению, не можем полностью охватить вест пул пациентов лечением, и поэтому сейчас вырабатываются оптимальные подходы - кого в первую очередь лечить, какими препаратами, как их правильно выбирать». 
Перед гематологами, инфекционистами, гастроэнтерологами и терапевтами из шести областей страны выступили лучшие ученые страны. Хозяин мероприятия - Орловский гепатологический центр - сегодня также в ряду передовых и опыт наших специалистов востребован. Современные методы лечения у нас в регионе применяются уже более трех лет и с успехом.
Виктория Адоньева, главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Орловской области, зав. областным гепатологическим центром больницы им. Боткина: «На сегодняшний день гепатит С - это полностью излечивающееся заболевание, даже на стадии цирроза печени, и мы теперь будем оказывать действенную, практически стопроцентную помощь всем категориям наших пациентов, даря им жизнь и выздоровление». 



Елена Литинская
31 мая 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта