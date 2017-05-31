Новости версия для печати Первые табло с расписанием движения троллейбусов, автобусов и маршруток уже появились на остановках Орла Правда, пока это временные варианты.



Но вся необходимая информация на них присутствует: какие маршруты проходят через данную остановку, их начальные и конечные пункты и время прибытия в них. Постоянные табло, которые появятся чуть позже, уже изготавливаются – они будут из пластика и большего размера. 20 самых проходных остановок будут оснащены электронными табло, работающими на основе системы ГЛОНАСС, и благодаря им горожане смогут узнать, через сколько минут приедет необходимый им автобус или троллейбус.

Вадим Ничипоров, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи администрации г. Орла: «Также в городе Орле планируется в этом году по программе развития транспортной инфраструктуры на ряде остановочных пунктов установить новые остановочные павильоны. Там, где не хватает, установить дорожные знаки «Остановка автобуса - троллейбуса». В том числе на некоторых остановочных пунктах произвести адаптацию для лиц с ограниченными физическими возможностями».





Антон Киселёв

31 мая 2017 года







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