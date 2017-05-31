Новости версия для печати Сегодня 11-классники написали первый обязательный ЕГЭ – математику базового уровня В нашем регионе свои знания алгебры и геометрии проверили почти три тысячи учеников.



Конверты с заданиями в этом году не вскрывали. С 2017 года в каждой аудитории приема экзаменов тесты печатаются в присутствии учеников. Экзамен оценивается по пятибалльной шкале. Для успешной сдачи достаточно набрать три балла.

Ольга Бережнова, уполномоченный ГЭК ППЭ-004: «Так как сегодня базовый уровень, всего 20 вопросов дается. Все они с короткими ответами. Время - 3 часа». Положительная оценка по экзамену базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы и подать документы в те вузы, где математика не входит в список вступительных испытаний. Результаты станут известны не позднее 14 июня. Те, кому математика нужна для поступления в вуз, будут сдавать ее 2 июня.





Надежда Невматулина

31 мая 2017 года







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