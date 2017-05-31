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Для орловских медиков ведущие специалисты в области детской нейроонкологии провели практический семинар

Это образовательный проект благотворительного фонда Константина Хабенского.

Своевременная диагностика и современная терапия – залог выздоровления маленьких пациентов с опухолью головного мозга. По статистике, в год в России у тысячи детей до 15 лет обнаруживаются заболевания центральной нервной системы, у двух третьих из них - опухоль злокачественная. Но 80% пациентов выздоравливает, отмечает доктор медицинских наук Ольга Желудкова.
Ольга Желудкова, профессор Российского научного центра рентгенорадиологии: «Все современные методы диагностики включают МРТ. Главный врач сказал, что в этой больнице стоит современный аппарат МРТ. Это то, что необходимо для диагностики опухолей ЦНС».
В НКМЦ им. Круглой приехала команда врачей федеральных медцентров. Орловский семинар - восьмой по счету в этом образовательном проекте. После лекций специалисты отправляются в отделение, где дают рекомендации лечащим врачам по каждому пациенту. Объединенное отделение детской онкологии, гематологии и аллерго-иммунологии открылось в Орле всего год назад.
Алёна Щавлева, руководитель программы «Знать и не бояться» благотворительного фонда Константина Хабенского: «Нам, с одной стороны, важна обратная связь, с другой стороны, нам важно, когда наши врачи уедут из региона, настолько наладились контакты и коммуникации с точечными врачами, которые непосредственно лечат детей, чтобы они могли более оперативно и, наверное, более просто, в случае необходимости проконсультироваться». 
Нейроонкологический семинар объединяет два города. 1 июня московские специалисты встретятся с врачами Белгорода.


Надежда Невматулина
31 мая 2017 года

 


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