Новости версия для печати Для орловских медиков ведущие специалисты в области детской нейроонкологии провели практический семинар Это образовательный проект благотворительного фонда Константина Хабенского.



Своевременная диагностика и современная терапия – залог выздоровления маленьких пациентов с опухолью головного мозга. По статистике, в год в России у тысячи детей до 15 лет обнаруживаются заболевания центральной нервной системы, у двух третьих из них - опухоль злокачественная. Но 80% пациентов выздоравливает, отмечает доктор медицинских наук Ольга Желудкова.

Ольга Желудкова, профессор Российского научного центра рентгенорадиологии: «Все современные методы диагностики включают МРТ. Главный врач сказал, что в этой больнице стоит современный аппарат МРТ. Это то, что необходимо для диагностики опухолей ЦНС». В НКМЦ им. Круглой приехала команда врачей федеральных медцентров. Орловский семинар - восьмой по счету в этом образовательном проекте. После лекций специалисты отправляются в отделение, где дают рекомендации лечащим врачам по каждому пациенту. Объединенное отделение детской онкологии, гематологии и аллерго-иммунологии открылось в Орле всего год назад.

Алёна Щавлева, руководитель программы «Знать и не бояться» благотворительного фонда Константина Хабенского: «Нам, с одной стороны, важна обратная связь, с другой стороны, нам важно, когда наши врачи уедут из региона, настолько наладились контакты и коммуникации с точечными врачами, которые непосредственно лечат детей, чтобы они могли более оперативно и, наверное, более просто, в случае необходимости проконсультироваться». Нейроонкологический семинар объединяет два города. 1 июня московские специалисты встретятся с врачами Белгорода.





Надежда Невматулина

31 мая 2017 года







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