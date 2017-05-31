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Конный двор «Вязки» организовал для юных орловцев праздник

Такой большой подарок маленькие любители лошадей получают не в первый раз. Вот и в этом году в преддверии Дня защиты детей сюда приехали сотни семей. Гостями спектакля стали даже жители других регионов.

Быть всегда на коне - для двора в «Вязках» уже не просто игра слов. Год от года это место становится все популярней у орловцев. На этот раз к конному двору едва можно было подъехать, столько было желающих принять участие в празднике. И организаторы, предвидя такой наплыв гостей, сделали максимум. Несколько месяцев они репетировали конный спектакль. А ведь в работе с четвероногими артистами репетиции не так просты.
Мария Семенихина, руководитель «Бони-клуба» конного двора «Вязки»: «Лошадь – предсказуемое животное, хотя и сильное и большое, но испугать может чего угодно. Было ветрено, ограждение колыхалось, и было много случаев, когда лошади пугались. Но мы справились».
И люди, и кони изрядно волновались. Но только каждый трюк зрители встречали, затаив дыхание. Уже после – малыши не скупились на комплементы.

Катание на лошадях, возможность их покормить для городских жителей – это уже экзотика, которая дарит неподдельную радость. А тут еще и для детей, и для взрослых были организованы забавные конкурсы и эстафеты.
1 июня для конного двора – праздник двойной. Это и День защиты детей и старт самого активного сезона, когда гости смогут и покататься на лошадях, и провести фотосессию и даже отправится в новый конный поход.
Вячеслав Гречишников, директор конного двора «Вязки»: «Мы планируем конные прогулки с ночевками, у нас появилось два фаэтона – один для взрослых, другой для маленьких деток. Развивается также и спортивное направление. Так что приглашаем всех желающих к нам на конный двор: научим, покажем, расскажем».
Двор «Вязки» - уникальный в своем роде для региона конный парк – пока держится только на энергии группы энтузиастов. А содержание животных дело очень затратное. И уже который год здесь надеются, что вместе с таким интересом орловцев придет и помощь властей.


Анна Боева
31 мая 2017 года

 


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