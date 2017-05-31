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В Орле открылась выставка традиционного народного творчества «Не роняй старь: она новизну держит»

Выставка открылась в Краеведческом музее. Идея организации выставки принадлежит Евгении Серебренниковой, педагогу детского сада №85, руководителю мини-музея тряпичной куклы. К ней присоединились коллекционеры, музыканты и все, кому близко и интересно прошлое.

Самые маленькие участники выставки показали фрагмент театрализованного народного гуляния «Здорово, Кострома!». Смешные песни, потешки, распевки пришли к нам от дедов и прадедов. Затем к хороводу присоединились и взрослые. Малышей с самого детства учат русским традициям, обычаям, обрядам. Поэтому они со знанием дела ориентируются и в бытовых предметах, которыми пользовались их предки.

Выставка объединила людей разных поколений и профессий, но все они заинтересованы в том, чтобы сохранить национальную память.
Евгения Серебренникова, воспитатель детского сада №85 г. Орла: «Именно память и возрождение наших культурных традиций помогут нам воспитать и сохранить в себе те духовно-нравственные качества, которые очень необходимы нашему современному обществу».
Сохранять культурные традиции, по мнению Евгении Серебренниковой, надо так, чтобы старина органично вплетались в сегодняшнюю жизнь. Это поддерживает и Валерий Панов, представивший на выставке свой проект «Обнова», который предполагает изучение и пошив народного костюма, а также разработку и пошив современной одежды в традициях русского костюма. Кстати, спрос есть.
Валерий Панов, автор проекта «Обнова»: «Такая одежда востребована. Растет интерес к истории России, интерес к традициям и корням».
Частная коллекция Владимира Сапсуева вызывает наибольший интерес. Все предметы в ней подлинные, владелец собирает их почти всю жизнь. Началась она с прабабушкиных рушников, вышитых гладью, потом присоединились сундуки, одежда, предметы быта и многое другое.

На выставке представлено огромное количество кукол - от крошечных, с пальчик, до самых настоящих, со всеми тонкостями русского костюма. Есть даже кукольный календарь, где каждому месяцу соответствует своя куколка-оберег. Многие предметы, ложки свистульки, выполненные руками детей, которым всего по шесть-семь лет. Все желающие могли попробовать хлеб, выпеченный на бездрожжевой закваске из ржаной муки.
Галина Бреус, участница выставки: «Рецепт старинный так пекли наши бабушки еще до войны, когда хлебопекарные дрожжи еще не были изобретены
Малыши, пришедшие на выставку, отметили, что хлеб этот и вкусный, и полезный. Дети также распробовали и Иван-чай, который так любили на Руси, он содержит более ста различных микроэлементов.

Выставка будет работать до 20 июня, приходить на нее лучше с детьми, хотя и взрослым она, безусловно, будет интересна. Особенно тем, кто не представляет свою жизнь без духовной связи с предыдущими поколениями.


Эва Стасюлевич
31 мая 2017 года

 


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