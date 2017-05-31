В ближайшие сутки в МЧС прогнозируют неблагоприятные погодные условия

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среда
31.05.2017
20:24:58
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В ближайшие сутки в МЧС прогнозируют неблагоприятные погодные условияНенастье может начаться сегодня вечером, около половины десятого.
Примерно сутки, говорят в службе спасения, погода будет весьма непредсказуемой, на фоне шквалистого ветра возможны сильные грозы и град. Самые сильные порывы ветра могут достигать 20-и метров в секунду. Спасатели советуют не покидать жилье в непогоду без крайней нужды. Держаться дальше от ветхих деревьев, рекламных конструкций, недостроенных зданий и ЛЭП, не парковать вблизи транспорт. О любых ЧП, связанных с непогодой, необходимо сообщать на пульт 112.
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