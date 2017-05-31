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Сигареты - в сторону

Сегодня всемирный День отказа от курения. Он был провозглашен в 1988 году. По всей стране, в том числе и в нашем регионе прошли десятки акций в поддержку здорового образа жизни. Готовы ли орловцы расстаться с пагубной привычкой?

Сигарета, как мина замедленного действия, бьет не сразу, но попадает точно в цель. Во всемирный День без табака медики в очередной раз напоминают, курение – это кнопка «вкл» для проблем со здоровьем.

Ни страшные изображение, ни пугающие факты в большинстве случаев не останавливают курильщиков перед желанием подымить. Оно и не удивительно. Ученые и врачи утверждают: проблема сидит в голове. И здесь все решает только воля человека.

Казалось бы, вред очевиден: на первом месте сердечнососудистые заболевания. При одинаковых патологиях, курящие люди умирают в два раза чаще. Но пугает ли такая статистка курильщиков? Опрос среди молодежи показал, что заботятся о здоровье далеко не все. Активисты Общероссийского Народного фронта в День без табака предложили студентам поменять сигарету на конфету. Расстаться со злодейкой с фильтром согласились единицы.

Общероссийский Народный фронт совместно с Российским Союзом молодежи проводят такую акцию каждый год. Сегодня меняют сигареты на конфеты по всей стране.
Екатерина Малайчук, член регионального штаба ОНФ: «Надеемся, что это повлияет, что люди задумаются о том, что нужно вести здоровый образ жизни». 
Владимир Слесарев, активист Российского Союза молодежи:«Курят и девушки молодые, и парни, и мы все-таки надеемся, что хоть какую-то мысль мы до них донесем. Ребят, расстаньтесь сегодня с одной сигаретой, завтра с двумя, а послезавтра бросьте окончательно». 
С 2013 года в России введен полный запрет на курение в общественных местах, от привычки с дымком отказываются и уличные кафе. Продажа табака также регламентируется, однако, как показала проверка Роспотребнадзора, не все следуют букве закона.
Ольга Гаврилова, начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Орловской области: «В управление Роспотребнадзора в основном поступают жалобы, касающиеся распространения табачных изделий вблизи учебных заведений: В ходе проверок к административной ответственности привлечено 110 виновных лиц, это как юридические лица, так и граждане». 
Травиться или нет – выбор по-прежнему остается за человеком. Но в этом споре разумного с пагубным, «отрави-трава» очень неохотно сдает позиции.


Татьяна Дьяконова
31 мая 2017 года

 


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