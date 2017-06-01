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В Орловской области на капремонт больниц потратят более 63,5 млн рублей

Соответствующее распоряжение подписано в правительстве Орловской области. В 2017 году на эти цели будет выделено более 63, 5 млн рублей.

Из них 25,48 млн будут направлены на ремонт хирургического лечебного корпуса № 2 Орловской областной клинической больницы.

Больница им. Семашко на обновление главного корпуса получит 14,7 миллиона рублей и здание детской поликлиники № 1 приведет в порядок за 9,6 миллиона рублей.