В Орловской области на капремонт больниц потратят более 63,5 млн рублей

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четверг
1.06.2017
11:16:56
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В Орловской области на капремонт больниц потратят более 63,5 млн рублейФинансовые средства на капитальный ремонт из областного бюджета получат 15 медицинских учреждений региона.
Соответствующее распоряжение подписано в правительстве Орловской области. В 2017 году на эти цели будет выделено более 63, 5 млн рублей.
Из них 25,48 млн будут направлены на ремонт хирургического лечебного корпуса № 2 Орловской областной клинической больницы.
Больница им. Семашко на обновление главного корпуса получит 14,7 миллиона рублей и здание детской поликлиники № 1 приведет в порядок за 9,6 миллиона рублей.
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