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четверг
1.06.2017
11:16:47
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Орловский ансамбль казачьей песни «Звонница» получил Диплом отборочного этапа Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»Отборочный этап состоялся 27 мая в Москве.
Конкурс проводился во исполнение решения Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, сообщает информационный портал Орловской области.
В отборочном этапе Всероссийского конкурса участвовали творческие коллективы и солисты в различных жанровых направлениях народного творчества российского казачества из 16 российских регионов: Тульской, Владимирской, Воронежской, Курской, Московской, Белгородской, Брянской, Калужской и Орловской областей.
Орловское казачество представлял ансамбль казачьей песни «Звонница» Болховского районного Дома культуры (руководитель Е. Н. Горбунова). Ансамбль исполнил произведения «За рекою, за великою» (баллада Архангельской области), «В путь-дорожку дальнюю» (муз. М. Блантера, сл. С. Острового), «Россия жива» (муз. и сл. Л. Николаевой).
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