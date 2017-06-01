Новости версия для печати Орловский ансамбль казачьей песни «Звонница» получил Диплом отборочного этапа Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» Отборочный этап состоялся 27 мая в Москве.



Конкурс проводился во исполнение решения Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, сообщает информационный портал Орловской области В отборочном этапе Всероссийского конкурса участвовали творческие коллективы и солисты в различных жанровых направлениях народного творчества российского казачества из 16 российских регионов: Тульской, Владимирской, Воронежской, Курской, Московской, Белгородской, Брянской, Калужской и Орловской областей. Орловское казачество представлял ансамбль казачьей песни «Звонница» Болховского районного Дома культуры (руководитель Е. Н. Горбунова). Ансамбль исполнил произведения «За рекою, за великою» (баллада Архангельской области), «В путь-дорожку дальнюю» (муз. М. Блантера, сл. С. Острового), «Россия жива» (муз. и сл. Л. Николаевой).





Орловское Информбюро

1 июня 2017 года







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