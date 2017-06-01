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Сегодня в России отмечается День защиты детей

Конечно, и маленьких граждан есть от кого и для чего защищать, но в большей степени это праздник радости и детства.

Конечно, основным местом праздника в Орле станет главный островок малышей – Детский парк. В 10:00 здесь всех желающих отправят в «Путешествие в детство», так называется конкурсно-игровая программа. С 11:00 там откроется выставка детских рисунков «Ура, каникулы!», конкурс рисунков на асфальте, викторина «Загадки-обманки» и весёлая зарядка. 
 
Праздничными площадками станут и дворец культуры «Металлург», и библиотека Крылова. С 11 часов программа начнется в Городском парке. А в 16:00 у ротонды возле Ленинского (Александровского) моста начнется большая праздничная программа, с концертом, мастер-классами, батутом и бесплатным мороженым. 
 
Поздравление в адрес всех маленьких орловцев прислало и правительство региона. В нем в частности говорится: «Внимание и любовь, которую мы сегодня дарим детям, расцветет в достижениях и победах новых поколений тружеников и патриотов, ученых и творцов». 
 
Улыбка ребенка воспитывает во взрослом человеке наивысшую степень ответственности, заставляет стремиться к неизведанным горизонтам, неустанно самосовершенствоваться. 
 
Правительство области в рамках приоритетных поручений Президента страны В. В. Путина реализует обширный комплекс мер по развитию социальной сферы. Региону удалось сделать решительные шаги по совершенствованию детской медицины, стать одним из серьезных образовательных центров, модернизировать спортивную инфраструктуру. Представители власти совместно с воспитателями, педагогами, тренерами, врачами, родителями проводят очень большую работу, чтобы маленькие орловцы могли с радостью постигать мир, свободно раскрывать свои таланты.



Анна Боева
1 июня 2017 года

 


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