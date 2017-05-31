Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Долги есть – нет газа. В Орле от голубого топлива отключили несколько домов. - 150 градусов по Цельсию – горячая пора укладки асфальта в разгаре. - Орловские 11-классники сдали ЕГЭ по базовой математике. - Врачи и волонтеры напомнили орловчанам о вреде курения в день отказа от этой пагубной привычки.





Вести-Орёл

31 мая 2017 года







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