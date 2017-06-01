Сегодня в Петербурге начнет свою работу Международный экономический форум

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четверг
1.06.2017
11:16:52
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Сегодня в Петербурге начнет свою работу Международный экономический форумВ его работе примет участие и делегация Орловской области.
Программа обширна, в течение трех дней пройдет более 100 мероприятий. Состоится форум «Деловой двадцатки» по международной торговле и инвестициям, сессия Валдайского клуба. Накануне, Вадим Потомский стал участником круглого стола, организованного газетой «Деловой Петербург». Глава региона также примет участие в Международной конференции по развитию сотрудничества на территории «От Лиссабона до Владивостока». Сегодня Вадим Потомский подпишет ряд важных соглашений, в числе которых соглашение между Орловщиной и правительством Ленинградской области.
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