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Неплательщиков отрезали от трубы

В Орле газовики были вынуждены применить жесткие меры к тем, кто хронически не платит за голубое топливо. Без газа остались несколько домов.

К непопулярным мерам газовики прибегают лишь в крайних случаях, и здесь, на улице Германо, как раз один из таких. В цыганской семье посланцам «Газпрома» традиционно не рады. Однако от сумбурных и, подчас, оскорбительных высказываний пожилой хозяйки дома факты не меняются. Платить за голубое топливо здесь считают излишним.
Елена Шляхотка, контролер по Орловскому району ООО «Газпром межрегионгаз Орел»: «Мы поставляем по данному дому газ с 2003 года, оплата производилась очень редко. По данному дому долг на данный момент составляет 111 237 рублей 11 копеек».
Если попытаться неправомерно завладеть чужим имуществом на такую сумму, свободы можно не увидеть долго. Но ресурсы здесь явно не считают товаром. Еще одна особенность газоснабжения в этих кварталах: отключенные абоненты без голубого топлива оставаться не хотят. Выручают соседи. От одного дома газ кустарно тянут к другому.
Елена Шляхотка, контролер по Орловскому району ООО «Газпром межрегионгаз Орел»: «Самовольное подключение шлангами ведет не только к воровству газа, но и к взрывоопасной ситуации для соседей».
Еще один адрес по улице Германо. Здесь, вопреки ожиданиям, газовикам удается перекрыть трубу без скандала, под глухой ропот неплательщиков. Извечные заложники их неисполнительности – семьи и дети. А единственный способ вернуть газ – целиком оплатить долг.

В доме на Елецкой счета «Газпрома» также игнорировали. Впрочем, как и посещения самих газовиков. Должник опомнился, лишь, когда у палисадника возник котлован, ремонтники откопали газопровод, намереваясь отрезать неплательщика.

Под угрозой отключения деньги сразу нашлись. Газовики констатируют: в этом году дебиторская задолженность потребителей превысила 350 миллионов рублей, что в пресловутую схему «товар-деньги-товар» явно не укладывается.


Иван Суверин
1 июня 2017 года

 


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