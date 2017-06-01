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В Орле и области полным ходом идут масштабные дорожные работы

По плану «Орелгосзаказчика», например, за этот сезон необходимо привести в порядок более десятка объектов. На двух из них накануне побывала наша съемочная группа.

Участок дороги от трассы Орел-Ефремов до деревни Ступишино - чуть больше трех километров. Ремонт идет по полной программе. С заменой асфальтового полотна и укреплением обочин. Гарантия по контракту - 4 года, генподрядчик готов дать чуть ли не в два раза больше.
Анатолий Кругленко, заместитель директора компании генерального подрядчика: «Контроль качества у нас осуществляется как на выпуске асфальта, так и на укладке асфальта. У нас имеется своя аттестованная лаборатория. Прежде чем выпускать асфальт, все составы согласовываются с заказчиком. Мы применяем только гранитный щебень, гранитный отсев, который получаем по железной дороге».
Постоянный контроль качества ведется и непосредственно на объекте. Пока идет асфальтоукладчик начальник участка Александр Сафонов через определенные промежутки измеряет температуру покрытия дорожного полотна.
Александр Сафонов, начальник участка: «Если идут какие-то отклонения, мы не имеем права принимать этот асфальт, и мы будем отправлять его обратно на завод».
Нормальная температура асфальта на стадии укладки от 150 до 160 градусов по Цельсию, затем идут замеры при уплотнении. Здесь уже норматив 120-130. Если эти параметры нарушить, качество дорожного покрытия ухудшается в разы. На страже и «Орелгосзаказчик». Его контроль - от технологического процесса изготовления асфальтобетонной смеси до финальной приемки объекта.
Сергей Музалёв, заместитель руководителя КУ ОО «Орелгосзаказчик»: «У нас здесь жесткий приемочный контроль, за каждым объектом закреплен куратор, он если не ежедневно, то раз в два дня бывает, и все вопросы контроля технологических операций проводит полностью». 
Ремонт этой дороги генподрядчик закончит на днях и сразу перейдет на другой объект в поселок Знаменка. Там уже готов к ремонту участок почти в 5 километров - от улицы Советская до села Сабурово.

Полным ходом идет замена дорожного покрытия еще на одном отрезке дороги Орел-Ефремов. Общая протяженность - 10 километров, половина уже сделана.
Виталий Гоченков, директор компании генерального подрядчика: «На первых пяти километрах мы закончили полностью весь цикл необходимых работ, сейчас полностью ведется укладка асфальта, задействовано порядка десяти единиц техники. Закончить планируем через пару недель».
Помимо ремонта самого полотна и обочин, подрядчик по контракту должен еще обустроить 3 посадочных остановочных пункта и 8 искусственных сооружений для перелива воды через дорогу. Кстати в этом году деньги за работу госзаказчик перечисляет генподрядчикам только после окончательной приемки выполненных работ.


Оксана Гранн
1 июня 2017 года

 


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