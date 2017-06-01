В Орле и области полным ходом идут масштабные дорожные работы

|
|
В Орле и области полным ходом идут масштабные дорожные работыПо плану «Орелгосзаказчика», например, за этот сезон необходимо привести в порядок более десятка объектов. На двух из них накануне побывала наша съемочная группа.
Участок дороги от трассы Орел-Ефремов до деревни Ступишино - чуть больше трех километров. Ремонт идет по полной программе. С заменой асфальтового полотна и укреплением обочин. Гарантия по контракту - 4 года, генподрядчик готов дать чуть ли не в два раза больше.
Постоянный контроль качества ведется и непосредственно на объекте. Пока идет асфальтоукладчик начальник участка Александр Сафонов через определенные промежутки измеряет температуру покрытия дорожного полотна.
Анатолий Кругленко, заместитель директора компании генерального подрядчика: «Контроль качества у нас осуществляется как на выпуске асфальта, так и на укладке асфальта. У нас имеется своя аттестованная лаборатория. Прежде чем выпускать асфальт, все составы согласовываются с заказчиком. Мы применяем только гранитный щебень, гранитный отсев, который получаем по железной дороге».
Нормальная температура асфальта на стадии укладки от 150 до 160 градусов по Цельсию, затем идут замеры при уплотнении. Здесь уже норматив 120-130. Если эти параметры нарушить, качество дорожного покрытия ухудшается в разы. На страже и «Орелгосзаказчик». Его контроль - от технологического процесса изготовления асфальтобетонной смеси до финальной приемки объекта.
Александр Сафонов, начальник участка: «Если идут какие-то отклонения, мы не имеем права принимать этот асфальт, и мы будем отправлять его обратно на завод».
Ремонт этой дороги генподрядчик закончит на днях и сразу перейдет на другой объект в поселок Знаменка. Там уже готов к ремонту участок почти в 5 километров - от улицы Советская до села Сабурово.
Сергей Музалёв, заместитель руководителя КУ ОО «Орелгосзаказчик»: «У нас здесь жесткий приемочный контроль, за каждым объектом закреплен куратор, он если не ежедневно, то раз в два дня бывает, и все вопросы контроля технологических операций проводит полностью».
Полным ходом идет замена дорожного покрытия еще на одном отрезке дороги Орел-Ефремов. Общая протяженность - 10 километров, половина уже сделана.
Помимо ремонта самого полотна и обочин, подрядчик по контракту должен еще обустроить 3 посадочных остановочных пункта и 8 искусственных сооружений для перелива воды через дорогу. Кстати в этом году деньги за работу госзаказчик перечисляет генподрядчикам только после окончательной приемки выполненных работ.
Виталий Гоченков, директор компании генерального подрядчика: «На первых пяти километрах мы закончили полностью весь цикл необходимых работ, сейчас полностью ведется укладка асфальта, задействовано порядка десяти единиц техники. Закончить планируем через пару недель».