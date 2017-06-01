Новости версия для печати Представители ОНФ добились ликвидации пяти несанкционированных свалок в Орле Их отметили сами горожане на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка».



Метла все-таки прошлась по свалке, которая появилась между домами на улице

Плещеевская. Убран мусор рядом с расселенными

домами на улице Лескова и вблизи дома 16 на улице Полесской. Эта работа в рамках проекта «Генеральная уборка» продолжится. Сейчас на интерактивной

карте отмечено более 100 свалок.





Анна Боева

1 июня 2017 года







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