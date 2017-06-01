Представители ОНФ добились ликвидации пяти несанкционированных свалок в Орле

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четверг
1.06.2017
18:43:04
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Представители ОНФ добились ликвидации пяти несанкционированных свалок в ОрлеИх отметили сами горожане на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка».
Метла все-таки прошлась по свалке, которая появилась между домами на улице
Плещеевская. Убран мусор рядом с расселенными
домами на улице Лескова и вблизи дома 16 на улице Полесской. Эта работа в рамках проекта «Генеральная уборка» продолжится. Сейчас на интерактивной
карте отмечено более 100 свалок.
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