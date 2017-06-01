Новости версия для печати Редкие цветы нашли сотрудники парка «Орловское полесье» На территории заповедника обнаружили новую поляну с весенним первоцветом – ветреница лесная.



Как сообщает официальный сайт парка, эти нежные белые цветы в западной части Орловской области встречаются довольно редко. В национальном парке «Орловское полесье» обнаруженная поляна – это всего лишь третье место, где отмечен этот вид. Название растения объясняется тем, что вид цветет в период весенних ветров, очень нужных ему для опыления.





Орловское Информбюро

1 июня 2017 года







На главную страницу





