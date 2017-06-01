Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
1.06.2017
18:43:24
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Заработная плата работников сферы социальной защиты населения приравняется к средней по региону

Это произойдет в 2018 году в рамках исполнения майских Указов президента. Таким образом профессия соцработника в Орловской области престанет быть одной из самых низкооплачиваемых.

Как пояснила исполняющая обязанности руководителя департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ирина Гаврилина, средняя заработная плата социальных работников в Орловской области ежегодно растет. Если в 2015 году средняя заработная плата составляла 13 381 рубль, то за 5 месяцев 2017 года средняя заработная плата социальных работников составила 17 514 рублей. Прогнозная заработная плата на 2018 год составит 23 080 рублей или 100% от среднего дохода от трудовой деятельности.

Вместе с тем востребованность данной формы социального обслуживания на территории Орловской области не влечет за собой наличие очередности среди граждан старшего поколения. Социальные работники становятся практически родными людьми для своих подопечных, отметила Ирина Гаврилина.

Сегодня услугами соцработников на дому в Орловской области пользуются 9 тысяч 207 человек. Большинство из них – одинокие пенсионеры и инвалиды. Также в этой категории – вдовы участников Великой отечественной войны, несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, дети-инвалиды и многодетные семьи. Число тех, кто нуждается в услугах социальных работников, растет ежегодно. За последние два года оно увеличилось на 700 человек.


Юлия Сулим
1 июня 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта