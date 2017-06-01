Новости версия для печати Заработная плата работников сферы социальной защиты населения приравняется к средней по региону Это произойдет в 2018 году в рамках исполнения майских Указов президента. Таким образом профессия соцработника в Орловской области престанет быть одной из самых низкооплачиваемых.



Как пояснила исполняющая обязанности руководителя департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ирина Гаврилина, средняя заработная плата социальных работников в Орловской области ежегодно растет. Если в 2015 году средняя заработная плата составляла 13 381 рубль, то за 5 месяцев 2017 года средняя заработная плата социальных работников составила 17 514 рублей. Прогнозная заработная плата на 2018 год составит 23 080 рублей или 100% от среднего дохода от трудовой деятельности.



Вместе с тем востребованность данной формы социального обслуживания на территории Орловской области не влечет за собой наличие очередности среди граждан старшего поколения. Социальные работники становятся практически родными людьми для своих подопечных, отметила Ирина Гаврилина.



Сегодня услугами соцработников на дому в Орловской области пользуются 9 тысяч 207 человек. Большинство из них – одинокие пенсионеры и инвалиды. Также в этой категории – вдовы участников Великой отечественной войны, несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, дети-инвалиды и многодетные семьи. Число тех, кто нуждается в услугах социальных работников, растет ежегодно. За последние два года оно увеличилось на 700 человек.





Юлия Сулим

1 июня 2017 года







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