Новости версия для печати Фонтан на бульваре Победы в Орле отремонтируют Власти Орла рассказали, как преобразуется одна из главных пешеходных зон областного центра – бульвар Победы.



В этом году бульвар Победы вошел в федеральную программу благоустройства городской среды.



В ходе работ новый облик получит фонтан. Высота центральных струй воды в нём поднимется на три метра, а с двух сторон фонтана будут выпускаться еще по 20 струй воды. Сам фонтан оформят гранитной плиткой, а вечером он будет подсвечиваться.



Кроме того на бульваре установят 32 комплекта скамеек и урн и обновят систему наружного электроосвещения.





Юлия Сулим

1 июня 2017 года







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