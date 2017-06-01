Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
1.06.2017
18:43:22
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В библиотеке им. Пришвина открылась выставка орловского художника-иллюстратора детской литературы Алексея Шевченко

Юных читателей ждёт ещё и встреча с автором экспозиции.

Алексей Шевченко – выпускник Орловского художественного училища, член Союза художников РФ и международного совета по детской книге.

Как рассказала заведующая информационно-библиографическим отделом "пришвинки" Елена Аболмазова, свою первую книжку он напечатал в 1991 году. И с тех пор его книги стали очень популярными. В этом большая заслуга писателей Андрея Усачёва, Эдуарда Успенского, Юрия Энтина, с которыми художнику-иллюстратору посчастливилось работать.
Елена Аболмазова: «В каждой российской семье знают творчество нашего художника-иллюстратора хотя бы по тому, что некоторые школьные учебники проиллюстрированы им. В основном он оформляет произведения современных российских писателей: Сотника, Драгунского, Остера. С особым трепетом он работает над иллюстрациями к произведениям классиков - Аверченко, Авенариуса, Несбита, Баума. Проиллюстрировал он и очень дорогую для каждого орловца книгу "Сказки Орловской губернии". 
Встреча с художником-иллюстратором состоится в библиотеке им. Пришвина 9 июня в 11 часов.


Евгения Костомарова
1 июня 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта