Новости версия для печати В библиотеке им. Пришвина открылась выставка орловского художника-иллюстратора детской литературы Алексея Шевченко Юных читателей ждёт ещё и встреча с автором экспозиции.



Алексей Шевченко – выпускник Орловского художественного училища, член Союза художников РФ и международного совета по детской книге.



Как рассказала заведующая информационно-библиографическим отделом "пришвинки" Елена Аболмазова, свою первую книжку он напечатал в 1991 году. И с тех пор его книги стали очень популярными. В этом большая заслуга писателей Андрея Усачёва, Эдуарда Успенского, Юрия Энтина, с которыми художнику-иллюстратору посчастливилось работать.

Елена Аболмазова: «В каждой российской семье знают творчество нашего художника-иллюстратора хотя бы по тому, что некоторые школьные учебники проиллюстрированы им. В основном он оформляет произведения современных российских писателей: Сотника, Драгунского, Остера. С особым трепетом он работает над иллюстрациями к произведениям классиков - Аверченко, Авенариуса, Несбита, Баума. Проиллюстрировал он и очень дорогую для каждого орловца книгу "Сказки Орловской губернии". Встреча с художником-иллюстратором состоится в библиотеке им. Пришвина 9 июня в 11 часов.





Евгения Костомарова

1 июня 2017 года







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