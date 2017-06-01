Сегодня подписано соглашение между правительствами Ленинградской области и Орловщины

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четверг
1.06.2017
18:43:26
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Сегодня подписано соглашение между правительствами Ленинградской области и ОрловщиныЭто произошло на международном экономическом форуме, который проходит в Петербурге. Орловскую делегацию возглавляет губернатор Вадим Потомский.
Подписанный документ охватывает самые разные сферы деятельности: и научно-техническую, и торгово-экономическую, и социальную, и культурную, отмечает пресс-служба администрации региона. Ожидается, что этот шаг поможет в организации совместных массовых мероприятий, обмену опытом по разным вопросам и более тесному социально-экономическому сотрудничеству.
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