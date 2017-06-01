Новости версия для печати Сегодня подписано соглашение между правительствами Ленинградской области и Орловщины Это произошло на международном экономическом форуме, который проходит в Петербурге. Орловскую делегацию возглавляет губернатор Вадим Потомский.



Подписанный документ охватывает самые разные сферы деятельности: и научно-техническую, и торгово-экономическую, и социальную, и культурную, отмечает пресс-служба администрации региона. Ожидается, что этот шаг поможет в организации совместных массовых мероприятий, обмену опытом по разным вопросам и более тесному социально-экономическому сотрудничеству.





Ольга Селиверстова

1 июня 2017 года







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