Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Праздник в разгаре. В Орле отмечают День защиты детей.



- На защите здоровья. Как победить гепатиты? Врачи обсудили это на межрегиональной конференции.



- Дорога на пьедестал начинается с дворовой площадки. В Никольском появилось современное футбольное поле.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

1 июня 2017 года







На главную страницу





