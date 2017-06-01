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Более 30-ти самых известных рок-групп страны и более 150-ти тысяч участников, - именно столько людей ежегодно принимают участие в фестивале «Нашествие»

Не станет исключением и этот сезон. Главное приключение лета пройдет с 7 по 9 июля в Большом Завидово Тверской области. Тем, кто уже решил, что без «Нашествия» его лето не обойдется, мы расскажем как добраться до фестиваля.

Если вы решили отправиться на поезде, то проще всего доехать до Твери. От железнодорожного вокзала города Тверь легко пересесть на автобус № 201 «Тверь-Конаково-Тверь» и выйти в Конаково – рядом с местом проведения фестиваля. 
 
Добраться от ЖД-вокзала Твери можно также на электричке. Правда, придеться сделать пересадку. Сначала следует сесть на скорый поезд Тверь-Москва и выйти на остановке «Решетниково», а затем – пересесть на электричку до Конаково  и выйти на станции Конаковский Мох.
 
Для тех, кто предпочитает автобусы, на них можно будет также доехать до Конаково. Либо от Твери, на указанном выше маршруте, либо из Москвы – автобусы будут отправляться от станции метро «Войковская».
 
Любителям автомобильных поездок, чтобы попасть на «Нашествие», следует двигаться по федеральной трассе - «Москва – Петербург» (М-11) и свернуть с нее на указателе «Конаково» (115 км). Организаторы предупреждают, что в выходные дни и в период проведения фестиваля дорога может быть серьезно загружена. Поэтому стоит заранее рассчитать время в пути. Также необходимо будет приобрести билеты для парковки вашего автомобиля.

Кстати, входные билеты на «Нашествие» в этом году станут именными. Поэтому, отправляясь на фестиваль, не забудьте взять с собой документы.



Юлия Сулим
1 июня 2017 года

 


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