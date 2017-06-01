Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
1.06.2017
18:43:15
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Судьба бесплатных завтраков и обедов в школах города Орла снова под вопросом

Задолженность растет, предприниматели информируют об убытках, чиновники пытаются найти выход. Варианты решения проблемы обсудили на общественных слушаниях в мэрии Орла.

Завтрак - 40 рублей, обед - 12. Такова цена горячего питания на одного школьника в день. Плюс к этому 11 рублей субсидии тем, кто обучается на дому. Предприниматели называют это удавкой для бизнеса, однако городские власти не могут сегодня обеспечить и этот уровень. 
Татьяна Фильченкова, заместитель начальника управления образования по финансово-экономическим вопросам: «Кредиторская задолженность за счет средств бюджета по состоянию на 1 мая 2017 года за оказанные услуги по школьному питанию составляет 78,2 миллиона рублей, и задолженность эта – с прошлого года».
По закону руководство города обязано обеспечить питанием всех школьников без исключения, другое дело - за чей счет. Доходы бюджета падают.  Предложение - сделать школьное питание адресным, либо привлечь родительские деньги. Предприниматели обеими руками «за».
Андрей Косинский, индивидуальный предприниматель: «Конечно,  это вызовет стресс у родителей на первом этапе, но нужно их убеждать, нужно с ними работать, потому что другого пути у нас нет, иначе мы загоним себя в бесконечные долги, суды, в дополнительные расходы, связанные с этой услугой, и мы разоримся все».
Идею адресного питания, отдельных категорий школьников на встрече поддержали и некоторые руководитель образовательных учреждений.
Светлана Краснова, директор школы №6, г. Орла: «Я считаю, что предложение о том, что помощь должна быть адресной, это наиболее рационально. И еще предложение: да, буфет – это замечательно. Дети с удовольствием посещают буфет, а если еще расширить ассортимент, это было бы прекрасно».
Расширить ассортимент буфетов можно, но не за счет горячего питания настаивает Роспотребнадзор.
Елена Переверзева, начальник отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Орловской области: «Горячее питание в школе  должно быть. Ответственность за это предусмотрена, и решение вопроса лежит в данный момент – в плоскости законодательства – именно на образовательных учреждениях».
Мнение родителей по этому вопросу не однозначно. Есть те, кто готов расстаться с бесплатными обедами и завтраками для своих детей. Но большинство категорически против.
Сергей Кудрявцев, представитель родительской общественности: «Бесплатное питание - однозначно, меню – доработать, с учетом позиции Роспотребнадзора, проанализировать практику других регионов, и только после этого мы можем собраться и предметно обсуждать позицию».
Свое мнение высказали и депутаты Областного совета.
Ирина Пашкова, депутат орловского Облсовета: «Питание детей должно быть однозначно, но как-то нужно выходить из этой ситуации, чтобы дальше не скатываться в финансовую яму, и позволить человеку нормально работать, зарабатывать, получать соответствующие деньги за услуги, которые он оказывает, а не жить между домом и судом».
Ирина Гоцакова, депутат орловского  Облсовета: «Мы считаем, что начальная школа должна обеспечиваться целиком и полностью бесплатным питанием, а для пятого-одиннадцатого класса нужно руководителям разработать систему работы с родителями».
Завершая заседание, заместитель главы администрации Орла Екатерина Данилевская поручила управлению образования подготовить проект решения с учетом всех мнений и предложений. Оно будет представлено на очередной сессии депутатам Горсовета.  
 



Оксана Гранн
1 июня 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта