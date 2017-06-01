Новости версия для печати Судьба бесплатных завтраков и обедов в школах города Орла снова под вопросом Задолженность растет, предприниматели информируют об убытках, чиновники пытаются найти выход. Варианты решения проблемы обсудили на общественных слушаниях в мэрии Орла.



Завтрак - 40 рублей, обед - 12. Такова цена горячего питания на одного школьника в день. Плюс к этому 11 рублей субсидии тем, кто обучается на дому. Предприниматели называют это удавкой для бизнеса, однако городские власти не могут сегодня обеспечить и этот уровень. Татьяна Фильченкова, заместитель начальника управления образования по финансово-экономическим вопросам: «Кредиторская задолженность за счет средств бюджета по состоянию на 1 мая 2017 года за оказанные услуги по школьному питанию составляет 78,2 миллиона рублей, и задолженность эта – с прошлого года». По закону руководство города обязано обеспечить питанием всех школьников без исключения, другое дело - за чей счет. Доходы бюджета падают. Предложение - сделать школьное питание адресным, либо привлечь родительские деньги. Предприниматели обеими руками «за». Андрей Косинский, индивидуальный предприниматель: «Конечно, это вызовет стресс у родителей на первом этапе, но нужно их убеждать, нужно с ними работать, потому что другого пути у нас нет, иначе мы загоним себя в бесконечные долги, суды, в дополнительные расходы, связанные с этой услугой, и мы разоримся все». Идею адресного питания, отдельных категорий школьников на встрече поддержали и некоторые руководитель образовательных учреждений. Светлана Краснова, директор школы №6, г. Орла: «Я считаю, что предложение о том, что помощь должна быть адресной, это наиболее рационально. И еще предложение: да, буфет – это замечательно. Дети с удовольствием посещают буфет, а если еще расширить ассортимент, это было бы прекрасно». Расширить ассортимент буфетов можно, но не за счет горячего питания настаивает Роспотребнадзор. Елена Переверзева, начальник отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Орловской области: «Горячее питание в школе должно быть. Ответственность за это предусмотрена, и решение вопроса лежит в данный момент – в плоскости законодательства – именно на образовательных учреждениях». Мнение родителей по этому вопросу не однозначно. Есть те, кто готов расстаться с бесплатными обедами и завтраками для своих детей. Но большинство категорически против. Сергей Кудрявцев, представитель родительской общественности: «Бесплатное питание - однозначно, меню – доработать, с учетом позиции Роспотребнадзора, проанализировать практику других регионов, и только после этого мы можем собраться и предметно обсуждать позицию». Свое мнение высказали и депутаты Областного совета. Ирина Пашкова, депутат орловского Облсовета: «Питание детей должно быть однозначно, но как-то нужно выходить из этой ситуации, чтобы дальше не скатываться в финансовую яму, и позволить человеку нормально работать, зарабатывать, получать соответствующие деньги за услуги, которые он оказывает, а не жить между домом и судом». Ирина Гоцакова, депутат орловского Облсовета: «Мы считаем, что начальная школа должна обеспечиваться целиком и полностью бесплатным питанием, а для пятого-одиннадцатого класса нужно руководителям разработать систему работы с родителями». Завершая заседание, заместитель главы администрации Орла Екатерина Данилевская поручила управлению образования подготовить проект решения с учетом всех мнений и предложений. Оно будет представлено на очередной сессии депутатам Горсовета.





Оксана Гранн

1 июня 2017 года







На главную страницу





