Судьба бесплатных завтраков и обедов в школах города Орла снова под вопросом

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четверг
1.06.2017
18:43:15
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Судьба бесплатных завтраков и обедов в школах города Орла снова под вопросомЗадолженность растет, предприниматели информируют об убытках, чиновники пытаются найти выход. Варианты решения проблемы обсудили на общественных слушаниях в мэрии Орла.
Завтрак - 40 рублей, обед - 12. Такова цена горячего питания на одного школьника в день. Плюс к этому 11 рублей субсидии тем, кто обучается на дому. Предприниматели называют это удавкой для бизнеса, однако городские власти не могут сегодня обеспечить и этот уровень.
По закону руководство города обязано обеспечить питанием всех школьников без исключения, другое дело - за чей счет. Доходы бюджета падают. Предложение - сделать школьное питание адресным, либо привлечь родительские деньги. Предприниматели обеими руками «за».
Идею адресного питания, отдельных категорий школьников на встрече поддержали и некоторые руководитель образовательных учреждений.
Расширить ассортимент буфетов можно, но не за счет горячего питания настаивает Роспотребнадзор.
Мнение родителей по этому вопросу не однозначно. Есть те, кто готов расстаться с бесплатными обедами и завтраками для своих детей. Но большинство категорически против.
Свое мнение высказали и депутаты Областного совета.
Завершая заседание, заместитель главы администрации Орла Екатерина Данилевская поручила управлению образования подготовить проект решения с учетом всех мнений и предложений. Оно будет представлено на очередной сессии депутатам Горсовета.
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