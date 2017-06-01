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Новый спортивный объект открыли в Никольском сельском поселении Троснянского района

Площадка почти в 1000 квадратных метров разместилась на территории местной школы.

Спортивная площадка в Никольском появилась благодаря программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Она уже третья по счёту в этом селе. Четвёртая  -строится, пятую пока только проектируют. Средства на них выделяются из федерального, областного и муниципального бюджетов. Стоит одна площадка – почти 3 миллиона рублей.
 
Вадим Тарасов, зам. губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике и финансам: «Когда я был маленьким - не было таких площадок. Была бетонная, мы мелом рисовали футбольную разметку и гоняли мяч с утра до вечера по бетону. Сейчас у детей, несмотря на все наши финансовые трудности, появляются такие площадки». 
 
Многофункциональной площадка считается потому, что она пригодна и для мини-футбола, и для волейбола. Покрытие из искусственной травы, а зрители смогут наблюдать за матчами со скамеек. И хотя официальное открытие прошло только накануне, сельчане уже успели её опробовать.
 
Власти вкладывают средства не только в развитие спорта на селе. Несколько жизненно-необходимых социальных объектов – водопровод, или, например, дороги - Никольское уже получило.
 
Александр Насонов, глава Троснянского района: «Не будем развивать инфраструктуру  - не будет жизни на селе. Только в этом поселении было освоено более 70 млн рублей. Эти деньги вложены в  строительство дорог, водоснабжения, ремонт школы и этой площадке. Дальше планируем построить новый ФАП, всё это благодаря поддержки правительства Орловской области».
 
Открытие новой спортплощадки юные жители Никольского отметили турниром по мини-футболу.
 





Антон Киселёв
1 июня 2017 года

 


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