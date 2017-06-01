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Насущные вопросы безопасности в регионе обсудили на координационном совещании по обеспечению правопорядка

Совещание прошло в администрации области. Одна из задач совещания – отладить взаимодействие власти, контролирующих и правоохранительных органов в борьбе с криминалом.

Работу совещания председатель, Александр Бударин начал с самой щекотливой темы - национального вопроса.
 
Александр Бударин, первый заместитель губернатора Орловской области: «Отдельные муниципальные образования имеют довольно большую концентрацию лиц иных национальностей, иного вероисповедания, иных традиций. Слава богу, нам удается все эти возможные шероховатости сглаживать, однако следить за этими проблемами все-таки необходимо».
 
Серьезных проявлений ксенофобии со времен печально известных «орловских партизан» правоохранители области не фиксировали. А вот другие преступления с «национальным колоритом» изредка встречаются. Сюжет «Кавказской пленницы» не так давно был разыгран в Мценском районе. Похищенную невесту местные полицейские искали впервые.
Прозрачность работ по выполнению гособоронзаказа – вопрос стратегической важности. Однако и в этой сфере нечистые на руку дельцы рискуют идти на обман.
 
Максим Тихонов, заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД РФ по Орловской области: «В настоящее время сотрудниками проводится проверка по факту поставки деталей под видом продукции ОАО «Промприбор» на предприятие оборонно-промышленного комплекса в городе Дзержинске Нижегородской области. Сумма контрафактных изделий составила порядка 7 миллионов рублей».
 
Защита прав участников долевого строительства – для Орла вопрос актуальный и болезненный. 
 
Федор Козин, начальник УЭБиПК УМВД РФ по Орловской области: «В 2017 году выявлено 4 преступления, связанных со строительством многоквартирных домов. Установлено, что должностные лица АО АИЖК Орловской области, АО «АСК Инжиниринг», АО ТСК совершили хищение денежных средств на общую сумму 37 миллионов рублей 749 тысяч».
Александр Бударин, первый заместитель губернатора Орловской области: «Уверен, что мы не допустим появления у нас новых обманутых дольщиков».
Кроме того, на комиссии обсудили перспективы развития на Орловщине комплекса «Безопасный город». В областном центре система уже оправдала затраты и не раз помогала правоохранителям пресекать и раскрывать преступления.
 



Иван Суверин
1 июня 2017 года

 


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