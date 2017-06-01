Новости версия для печати В орловском медицинском институте открылась десятая международная научная конференция «Бабухинские чтения» На родине корифея отечественной гистологии собрались почитатели и последователи великого русского ученого, который является основателем московской школы гистологов.



Основная цель ежегодных чтений - обмен знаниями и научными изысканиями по проблемам, которые были поставлены Александром Бабухиным еще в 19 веке. Владимир Ноздрин, заведующий кафедрой гистологии ОГУ им. И.С. Тургенева, медицинский институт: «Здесь докладываются, как правило, завершенные работы, защищенные или готовящиеся к защите, то есть, это целый комплекс исследований, и в каждой работе есть раздел «Научная новизна и практическая значимость». Эти работы имеют теоретическую и практическую значимость, они служат базисом для новых клинических и фармакологических разработок, с одной стороны, а с другой стороны, они расширяют наши знания о мире». В современной медицине гистологии с каждым годом придается все большее значение. Сегодня во многих ее областях просто невозможно поставить точный диагноз без исследования тканей человеческого организма. На 10-х Бабухинских чтениях было представлено более 160 докладов. Это изыскания как отдельных ученых, так и целых научных коллективов. Виктор Панин, член-корреспондент РАН, профессор, Президент Международной ассоциации морфологов: «Бабухинские чтения имеют в виду не только гистологию, которую создавал Бабухин, а целью их является обмен сведениями, интересами, задачами, вопросами между работающими гистологами. И пока гистологи работают, Бабухинские чтения своего значения и актуальности утратить просто не могут». В рамках международной научной конференции участники посетили единственный в России завод по производству гистологических материалов для научно-исследовательской деятельности медицинских центров и вузов. Все материалы конференции по традиции будут изданы отдельным альманахом.





Оксана Гранн

1 июня 2017 года







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