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В рамках депутатской недели Николай Ковалев провел личный прием граждан

Сегодня к депутату Госдумы от Орловской области обратились орловцы, которые самостоятельно не могут справиться со своими проблемами.

Кто-то пытается решить вопрос невыплаты заработной платы, а другие уже второй год хотят начать строительство манежа в деревне Вязки. Проект готов. Только вот не могут решить вопрос с землей. Депутат пообещал ускорить процесс. 
 
Подобные встречи проходят раз в месяц. По словам Николая Ковалева, 35% всех обращений находят положительное решение.
 
Николай Ковалев, депутат Госдумы: «Ни у каждого есть возможность обратиться, но в целом процент положительных решений один из самых высоких в Государственной Думе. Люди приходят уже с юридически проработанными вопросами, когда они либо с адвокатами, либо с юристами посоветовались, и очень грамотно подходят к вопросу. Мне уже гораздо легче, когда не на пустом месте начинаешь, не с нуля».
 
Сегодня на телеканале «Россия 24» в 21:00 смотрите передачу «КОНТАКТ», гостем которой стал Почетный гражданин Орловской области, депутат Государственной Думы от Орловской области, генерал армии Николай Ковалёв.



Анна Вайсергисер
1 июня 2017 года

 


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