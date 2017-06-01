Новости версия для печати В рамках депутатской недели Николай Ковалев провел личный прием граждан Сегодня к депутату Госдумы от Орловской области обратились орловцы, которые самостоятельно не могут справиться со своими проблемами.



Кто-то пытается решить вопрос невыплаты заработной платы, а другие уже второй год хотят начать строительство манежа в деревне Вязки. Проект готов. Только вот не могут решить вопрос с землей. Депутат пообещал ускорить процесс. Подобные встречи проходят раз в месяц. По словам Николая Ковалева, 35% всех обращений находят положительное решение. Николай Ковалев, депутат Госдумы: «Ни у каждого есть возможность обратиться, но в целом процент положительных решений один из самых высоких в Государственной Думе. Люди приходят уже с юридически проработанными вопросами, когда они либо с адвокатами, либо с юристами посоветовались, и очень грамотно подходят к вопросу. Мне уже гораздо легче, когда не на пустом месте начинаешь, не с нуля». Сегодня на телеканале «Россия 24» в 21:00 смотрите передачу « КОНТАКТ », гостем которой стал Почетный гражданин Орловской области, депутат Государственной Думы от Орловской области, генерал армии Николай Ковалёв.





Анна Вайсергисер

1 июня 2017 года







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