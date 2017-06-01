Новости версия для печати Сегодня представители региональной власти встретились с активистами трудового коллектива завода «Дормаш» У предприятия сложился значительный долг по заработной плате перед заводчанами. А на руководителя ЗАО «Дормаш» Вячеслава Гудкова было возбуждено уголовное дело.



Разговор с чиновниками еще не начат, а многие из заводчан уже на нервах. Поставленные на грань нужды рабочие уже никому не верят на слово.

Наталья Постникова, крановщица: «Мы требуем деньги. Мы полтора года не можем получить свою зарплату». Счастливая звезда завода «Дормаш» закатилась около двух лет назад. С тех пор сотрудники предприятия, по их собственным словам, живут без будущего.



Чиновники заверили рабочих: к настоящему моменту инвентаризация имущества завода-должника закончена на 80%, а значит, долгожданные выплаты не за горами.

Игорь Козин, зам. председателя правительства области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости: «Начиная с конца июня, будет погашаться заработная плата перед заводом. Это очень важно, потому что на сегодняшний день по ЦФО Орловская область по просроченной задолженности занимает первое место. На 1 мая она составляла 76 миллионов, из них 71 миллион – задолженность по зарплате перед «Дормашем», перед работниками завода». Впрочем, не все заводчане остались довольны новостями. Ведь вернуть рабочим долг единовременно, наверняка, не удастся. Зарплата будет поступать по мере реализации имущества завода.





Иван Суверин

1 июня 2017 года







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