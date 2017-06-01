Новости версия для печати МЧС: на Орловщине вновь ожидается ухудшение погоды С 9 вечера на территории Орловской области местами возможны дожди и даже грозы.



Ветер западный 7-12, с порывами до 19 метров в секунду. Кроме того, на улице похолодает. Сотрудники чрезвычайного ведомства просят орловцев быть осторожнее, особенно при сильных порывах ветра стараться находиться подальше от плохо закрепленных конструкций и деревьев.





Ольга Селиверстова

1 июня 2017 года







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