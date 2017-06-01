Новости версия для печати В Орловском государственном академическом театре им. Тургенева состоялось закрытие сезона 202-й сезон завершился премьерой. Два дня с аншлагом шел спектакль «Осторожно, обхохочешься!».



Поставить заключительный в сезоне спектакль приехала приглашенный режиссер Ольга Шведова. Она живет в Канаде, но в этом году для совместной работы с орловскими актерами приезжает уже во второй раз. Сценическую композицию по мотивам рассказов Аверченко и Теффи написала сама.

Ольга Шведова, режиссер-постановщик спектакля: «Они такие родственные авторы друг другу, вместе работали в «Сатириконе», дружили по жизни, и поэтому они, в этом смысле, очень интересная пара. Это отдельные вещи, объединенные только одним - человеческими страсти, пороки, забавные, грустные, всякие». Короткие сценки скорее напоминают артистично рассказанные анекдоты, и хотя на сцене атмосфера почти столетней давности, понимаешь, что все из рассказанного смешно и по сей день, потому что современно.



Комедия на сцене, и драма в жизни. Для театра этот сезон был непростым. Ремонт, который стал «притчей во языцех», не позволил начать работу вовремя. Первый спектакль из-за этого вышел на малой сцене. И сегодня в театре по-прежнему много недоделок

Игорь Черкашин, художественный руководитель ОГАТ им. Тургенева: «Ни оборудование планшета сцены, ни всё то осветительное оборудование, которое должно быть, не сделано. После того, как несколько человек, которые делали трансляцию, ушли, больше я здесь никого не видел». Несмотря на технические трудности, сезон для театра получился вполне удачным, было много премьерных спектаклей, которые оценили зрители. Всего, начиная с зимы, театр поставил пять премьер. Среди них мюзикл «Первая любовь», спектакль «Памятник», прекрасная новогодняя детская музыкальная сказка, начал работу проект «Театр не для всех», спектакль к которому ставила та же Ольга Шведова.



На международном фестивале театральной классики «Горячее сердце» в городе Кинешма, где получили вторую премию и диплом за лучшее воплощение классики на сцене. Так высоко жюри оценило спектакль «Русское тайнобрачие» по Лескову.



Летние каникулы для театра продлятся до осени, и впереди, в новом сезоне, всех поклонников ждет немало интересного.

Игорь Черкашин: «У нас в планах – «Темные аллеи» Бунина, Вампилов «Прощание в июне», у нас в планах детский музыкальный спектакль, у нас в планах остросюжетный детектив, то есть, палитра очень разнообразная». Так что финальный спектакль сезона ни в коем случает не точка. И артисты закончили 202-й сезон весело, искрометно, не давая зрителю скучать. Занавес поднимется снова - как всегда, 8 октября.









Эва Стасюлевич

1 июня 2017 года







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