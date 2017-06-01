Фестиваль «Мода на русское» в Орле: специальный репортаж Алины Чабан

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четверг
1.06.2017
18:43:28
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Фестиваль «Мода на русское» в Орле: специальный репортаж Алины ЧабанФестиваль «Мода на русское» дал старт череде мероприятий в честь 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева, которое будет широко отмечаться в 2018 году.
Придумали и организовали фестиваль председатель общественного фонда «Культурное движение» Елена Шаренкова и орловский журналист Ирина Никишонкова.
Это был двухдневный марафон событий, призванных привлечь внимание к просветительской миссии Ивана Сергеевича Тургенева, который в XIX веке стал «послом» русской интеллигенции в Европе и задал «моду на русское» в западном обществе. Его роль в установлении культурных связей между Россией и Европой до сих пор считается непревзойденной.
Специальный репортаж корреспондента ГТРК «Орел» Алины Чабан «Мода на русское» выйдет в эфир 1 июня в 21:35 на телеканале "Россия 24".
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