Новости версия для печати Росгвардия информирует владельцев гражданского оружия С 1 июня по 12 июля 2017 года в городах Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи запрещается оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Такой же запрет будет введен с 25 мая по 25 июля 2018 года в городах Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Сочи.



Центр лицензионно-разрешительной работы Отдела Росгвардии по Орловской области доводит до сведения граждан, владеющих гражданским оружием, следующую информацию. 9 мая 2017г. Президентом РФ был подписан Указ № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года». В соответствии с пунктом 12 данного Указа в период с 1 июня по 12 июля 2017 года в городах Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и с 25 мая по 25 июля 2018 года в городах Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Сочи , запрещается:

«оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему (за исключением экспонирования, учета, хранения и изъятия гражданского и служебного оружия и патронов к нему, передачи, перевозки, транспортирования, использования, ввоза в РФ и вывоза из РФ спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему в целях подготовки и проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по стрелковым видам спорта, a также передачи, ношения, транспортирования и использования гражданского и служебного оружия и патронов к нему при исполнении работниками юридических лиц с особыми уставными задачами возложенных на них федеральным законом служебных обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции)».

Обращаем внимание, что понятие «оборот оружия» согласно Федерального закона РФ №150 «Об оружии» включает в себя - производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия на территорию Российской Федерации и вывоз из нее. В связи с этим Центр лицензионно-разрешительной работы Отдела Росгвардии по Орловской области не рекомендует владельцем оружия Орловской области выезжать в данные города в указанные периоды с зарегистрированным оружием.





Орловское Информбюро

1 июня 2017 года







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