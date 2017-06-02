Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Подарки ко Дню защиты детей. В перинатальном центре на свет появились семь малышей. - Ждут не обещаний, а действий. Работникам завода «Дормаш» назвали сроки начала выплаты задержанной заработной платы. - Депутаты Государственной Думы встретились с жителями районов области. - Орловский академический театр им. Тургенева закрыл сезон с улыбкой. - И какое оно, будущее орловского футбола? Своеобразным смотром сил стал турнир «Кожаный мяч».

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Вести-Орёл

1 июня 2017 года







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