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пятница
2.06.2017
0:56:56
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Подарки ко Дню защиты детей. В перинатальном центре на свет появились семь малышей.
- Ждут не обещаний, а действий. Работникам завода «Дормаш» назвали сроки начала выплаты задержанной заработной платы.
- Депутаты Государственной Думы встретились с жителями районов области.
- Орловский академический театр им. Тургенева закрыл сезон с улыбкой.
- И какое оно, будущее орловского футбола? Своеобразным смотром сил стал турнир «Кожаный мяч».
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